Edremit'te yolcu otobüsünün önünü kesen şahıslara rekor ceza

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alkollü şekilde yolcu otobüsünün önünü kesip araca zarar veren ve otogara kadar takibi sürdüren şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Alkol sınırını aşan sürücüye ve beraberindekilere 657 bin TL'yi bulan rekor para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, gece saat 00.30 sıralarında Güre ve Akçay Mahalleleri mevkisi E-87 karayolu üzerinde meydana geldi. M.O. idaresindeki 34 KS 418 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü seyir halindeyken, arkasından gelen R.M.Ö. kontrolündeki 17 ZB 46 plakalı otomobil tarafından ısrarla takip edildi. Otomobil sürücüsü, Güre yakınlarında otobüsün önüne kırarak aracı durdurdu.

Otobüsün sileceklerini kırdılar

Araçtan inen R.M.Ö., F.K. ve suça sürüklenen çocuk A.K.K., otobüsün sileceklerini kırarak zarar verdi. Yaşanan arbedenin ardından otobüs şoförü kapıları kapatarak yoluna devam etti ancak şüpheliler Akçay Otogarı'na kadar tacizi sürdürdü. İhbar üzerine harekete geçen Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Akçay Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüphelileri otogarda kıskıvrak yakaladı.

4.11 promil alkol ve rekor ceza

Yapılan kontrolde otomobil sürücüsü R.M.Ö.'nün 4.11 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye; ve yanındakilere trafikte saldırı amaçlı ısrarlı takip ve araçtan inme, sürücü belgesi yanında olmadan araç kullanma ve alkollü araç kullanmak maddelerinden toplamda 657 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 8 ay el konulurken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Şüpheliler R.M.Ö., F.K. ve A.K.K., "ulaşım araçlarını alıkoyma, yaralama, tehdit, hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı