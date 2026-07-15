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Alkollü sürücü önce duvara sonra otobüse çarptı: 2 ağır yaralı

Alkollü sürücü önce duvara sonra otobüse çarptı: 2 ağır yaralı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce refüj duvarına, ardından yolun karşısındaki otobüse arkadan çarptı. Kazada sürücü ve yolcu ağır yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol ortasındaki refüj duvarına, ardından yolun karşı tarafında bulunan otobüse arkadan çarptı. Yaşanan kazada sürücü ile yanında bulunan yolcu ağır yaralandı.

Kaza, Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek süratle seyreden otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç ilk olarak yol ortasında bulunan duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun karşı tarafında bulunan otobüse arkadan çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü ile yan koltuktaki yolcu, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü ile yanında bulunan yolcunun alkollü olduğu öğrenilirken, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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