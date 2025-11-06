Haberler

Alkollü sürücüden polise: Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz

Alkollü sürücüden polise: Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz Haber Videosunu İzle
Alkollü sürücüden polise: Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de alkollü bir sürücü, muayene ve sigortası olmayan otomobiliyle yakalandı. Trafik ekiplerine "Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz" teklifinde bulunan sürücü, 1.84 promil alkollü çıktığı için ceza aldı ve ehliyetine el konuldu.

  • Alkollü sürücü A.Ç., 1.84 promil alkollü olarak tespit edildi.
  • A.Ç.'ye 6 ay süreyle ehliyetine el konuldu ve 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.
  • A.Ç. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alkollü sürücü muayene ve sigortası olmayan otomobille yakalandı. Alkollü sürücü kendisine işlem yapmak isteyen ekiplere, "Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, Mimarsinan Mahallesi Bozantı Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği A.Ç. yönetimindeki 38 UC 320 plakalı otomobili durdurdu.

POLİSE AKILLARA ZİYAN TEKLİF

Ekipler tarafından alkol şüphesi üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere haber verdi. A.Ç. trafik ekiplerine alkolmetreyi üflemeden önce 'ehliyetimi alma kemerden ceza yaz' teklifinde bulunurken, trafik ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde A.Ç. 1.84 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

Alkollü sürücüden polise: Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Alkollü sürücü hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. A.Ç. ifade vermek üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kargo uçağı kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Ülkeyi yangın yerine çeviren kazada bilanço ağırlaşıyor
İBB soruşturmasında 4 gazeteci ifade vermek için emniyete götürüldü

Sabah saatlerinde evlerinden alınan 4 gazeteci emniyete götürüldü
Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada

Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada
Manşetler alev alev! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor

Manşetler alev alev! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Mhpkk kalesinde son haftalarda her geçen gün yeni bir olay, şaşırdık mı, hayır

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme52
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Sen nerenin pkklısısın peki

yanıt13
yanıt8
Haber YorumlarıKaya Kartalı:

Ergence bir cevap olmuş daha çok çalışmalısın güzel yorum yazmak için...

yanıt9
yanıt3
Haber YorumlarıEnes:

Beyni olmayanın üretebilecek cümlesi yoktur . Alkolü az tüket

yanıt8
yanıt4
Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Öyle olmaz allahuekber diye bağıracaktın

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Mihriban Er'den isyan etti

'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Ünlü oyuncu isyan etti
Bodrum'da susuzluğu protesto etmek amacıyla meydanda duş aldı

En sonunda canına tak etti, herkesin içinde duş aldı
Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!

Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Barışmak için gitti, evlendiğini öğrenince kabusu yaşattı! Yardım çığlıkları mahalleyi inletti

Barışmak için gitti, evlendiğini öğrenince kabusu yaşattı
Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç

Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç
'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Mihriban Er'den isyan etti

'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Ünlü oyuncu isyan etti
Bodrum'da susuzluğu protesto etmek amacıyla meydanda duş aldı

En sonunda canına tak etti, herkesin içinde duş aldı
Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!

Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!
Kocaeli Müftülüğü'nden dikkat çeken '10 Kasım' kararı

O şehrimizde müftülükten dikkat çeken "10 Kasım" kararı!
Ajax-Galatasaray maçına gitmek isteyen İrem Derici'yi sinirden çılgına döndüren olay

Dev heyecana saatler kala aldığı haberle sinirden küplere bindi
Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine kaybetti

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçına çıktı! İşte sonuç
Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'

Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum canlı yayında tacize uğradı

Devlet başkanı canlı yayında tacize uğradı! Sessizce yaklaşıp...
Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim

Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.