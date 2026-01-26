Haberler

Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı

Güncelleme:
Burdur'da alkollü sürücünün otomobili ile yaptığı kaza sonucunda iki kişi yaralandı. Sürücü, çarpmanın ardından refüjdeki ağaca çarparak otomobilini hurdaya çevirdi.

Burdur'da alkollü sürücü otomobiliyle sollamaya çalıştığı araca ardından da refüjdeki ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Burdur-Antalya kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki A.A.'nin kullandığı 15 NZ 573 plakalı otomobil, H.İ.D.'nin kullandığı 15 ACF 202 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan 15 NZ 573 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp yerinden söktü. Hurdaya dönen otomobildeki E.K. ve E.D. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya sebep olan sürücü alkollü çıktı

Polis ekiplerince otomobil sürücüsü A.A.'ya yapılan kontrollerde 0.67 promil alkollü olduğu tespit edildi. A.A.'nın ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 11 bin 629 lira idari para cezası uygulandı. Ardından her 2 sürücü de ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. - BURDUR

