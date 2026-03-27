İstanbul Emniyeti'nden trafikte sıfır tolerans: Takipten kaçamadı

Kadıköy'de polis ekipleri, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücüyü yakaladı. 2.22 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye toplamda 245 bin lira idari para cezası kesildi.

Kadıköy'de trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüren polis ekipleri, gece saatlerinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücüyü kısa süren kovalamaca sonucu yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetimler kapsamında, Atatürk Caddesi üzerinde yapılan uygulama sırasında durdurulmak istenen bir araç sürücüsü kaçmaya başladı. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle başlatılan takip kısa sürede sonlandırıldı, araç güvenli şekilde durduruldu.

Yakalanan ve kimliği A.N.P. olarak belirlenen sürücünün yapılan kontrollerinde 2.22 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye, alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, tehlikeli şerit değiştirmek ve ters yönde ilerlemek gibi ihlallerden toplam 245 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç trafikten men edildi.

Şahıs hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu 179. Madde kapsamında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından sürücü adli makamlarca serbest bırakıldı.

Öte yandan, araçta bulunan bir yolcunun, yakalama sırasında polis ekiplerine zorluk çıkardığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
