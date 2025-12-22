Haberler

Alkollü sürücü, park halindeki araca çarparak takla attı; o anlar kamerada

Güncelleme:
İstanbul Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, park halindeki bir araca çarptıktan sonra takla attı. Olayda araç içinde bulunan üç kişi hafif yaralandı. Kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü, önce park halindeki araca çarptı, ardından ise takla attı. Olayda araç içinde bulunan vatandaşlar hafif şekilde yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün 00.00 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, alkollü olduğu iddia edilen sürücü, önce sokaktaki park halindeki bir araca çarptı. Kazanın ardından ise araç takla atarken, olayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan kazayı anlatan Ramazan Kızılbay, "Araçta 3 kişi vardı, hızlı şekilde geliyorlardı. Önce park halindeki araca çarptılar, ardından ise takla attı araba. İçinde bulunan 3 genç hafif şekilde yaralanmıştı. Polise ifade verdiler, ardından ise hastaneye gittiler. Alkollü olduğu söylendi gençlerin" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
