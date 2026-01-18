Haberler

Kayseri'de Alkollü Sürücüye Ceza: 'Ekmeğim Gider' Dedi

Güncelleme:
Kayseri'de trafik polisleri tarafından durdurulan otomobilin sürücüsü A.Ç., alkol testi sonucunda 0,57 promil alkollü çıkınca 11 bin 629 TL ceza kesilip ehliyetine 6 ay el konuldu. A.Ç., 'işlem yaparsanız ekmeğim gider' diyerek işlem yapılmamasını istedi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü, yapılan kontrollerde 0,57 promil alkollü çıktı. Şoför olduğunu söyleyen alkollü sürücü, 'ekmeğim gider' diyerek, işlem yapılmamasını istedi. Alkollü sürücüye 11 bin 629 TL idari para cezası uygulanarak, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı üzerinde polis ekipleri tarafından durdurulan A.Ç. idaresindeki 51 EZ 912 plakalı otomobil Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından incelendi. Otomobilde yapılan kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, alkol testi yapılmak istenen A.Ç., araç kullanırken, alkol aldığını söyleyerek, alkol metreyi üflemekten kaçındı. A.Ç. ekiplere, 'işlem yaparsanız ekmeğim gider' diyerek, işlem yapılmamasını istedi. Ekipler tarafından yapılan alkol testinde A.Ç. 0,57 promil alkollü çıktı.

Ekipler tarafından A.Ç.'nin ehliyetine el konularak, 11 bin 629 TL idari para cezası uygulandı. - KAYSERİ

