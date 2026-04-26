Alkollü sürücü ehliyeti kaptırınca ağladı

Bursa'da uygulama yapan ekiplerin şüphelendikleri kamyonet sürücüsü alkollü çıktı. Ehliyetine 6 ay el konulduğunu öğrenen sürücü ağladı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği alkol denetimleriyle beraber trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, 16 BUZ 855 plakalı kamyonetten şüphelendi. Şüphe üzerine durdurulan kamyonet sürücüsü Ahmet K., 1.02 promil alkollü çıktı. Durum üzerine ne yapacağını bilemeyen Ahmet K., kısa süreliğine ağlamaya başladı.

Polis memuru öğüt verdi

Durum üzerine polis memuru, alkollü sürücüye öğüt verdi. Ahmet K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Sürücüye, 25 bin lira ceza kesilirken kamyonet ise otoparka çekildi.

Ayrıca, Emniyet Müdürlüğü yetkilileri uygulamaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı