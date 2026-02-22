Haberler

Polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücüye 17 bin lira ceza kesildi

Polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücüye 17 bin lira ceza kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da polis kontrolünde geri manevra yaparak kaçmaya çalışan alkollü sürücüye 17 bin lira ceza kesilirken, ehliyetine de el konuldu. Araç otoparka çekildi.

Karaman'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak geri manevra ile kaçmaya çalışan alkollü sürücüye 17 bin lira ceza kesildi. Araç otoparka çekildi.

Olay, Üniversite Mahallesi Profesör Doktor Halil Cin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde uygulama yapan Yunus polislerini gören K.Ö. idaresindeki 06 CUL 631 plakalı pikap, geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı. Pikap sürücüsü Yunus ekiplerince kısa sürede yakalandı. Trafik ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde sürücü K.Ö.'nün 0.62 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el koyulurken, 'dur' ihtarına uymamak ve alkollü araç kullanmaktan toplamda 17 bin lira para cezası kesildi.

Araçsa trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı' iddiası

Her an kalkabilirler! Savaşı başlatacak uçaklar, o ülkeye konuşlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri

Ramazan programları için önerisi ortalığı karıştıracak
İlhan Palut'tan Galatasaray galibiyeti sonrası camiasına sevinç uyarısı

İlhan Palut: Galatasaray'ı yendik diye...
Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

"Cem Yılmaz beş dakikaya arayacağını söyleyip aramadı"
Okan Buruk'tan Atilla Karaoğlan'a tepki

Maç biter bitmez soluğu yanlarında aldı
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri

Ramazan programları için önerisi ortalığı karıştıracak
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı

Suriye hükümeti terör örgütünden resmen devraldı
Alex de Souza imzayı attı! İşte yeni takımı

Alex de Souza imzayı attı!