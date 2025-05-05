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Alkollü Sürücü Camiye Daldı: 1 Yaralı

Alkollü Sürücü Camiye Daldı: 1 Yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, kontrolünden çıkarak Ebubekir Sıddık Camii'ne daldı. Olayda bir kişi yaralanırken, camide hasar oluştu. Polis inceleme başlattı.

Alkollü sürücü camiye daldı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı. 4 kişinin bulunduğu otomobilde bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay, 02.30 sıralarında Gündoğdu Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 53 EE 850 plakalı otomobil Ebubekir Sıddık Camii'ne daldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede camiye ulaşan itfaiye, sağlık ve polis ekipleri araçta bulunan 4 kişiye müdahale etti. İtfaiyenin taşıdığı bir yaralı olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Camide ise hasar oluşurken, sabah saatlerinde gelen cemaat şok oldu. Manzara karşısında şaşkına dönen vatandaşlar, "4 tane genç varmış, bunlar alkollü muhtemelen. Yüksek hızla içeriye girmişler. Biz burada olsaydık facia olabilirdi" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AYAYDIN - 3.Sayfa
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