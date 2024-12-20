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Alkollü Sürücü Avcılar'da Polisle Zor Anlar Yaşattı

Alkollü Sürücü Avcılar'da Polisle Zor Anlar Yaşattı
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İstanbul Avcılar'da alkollü araç kullanırken polisten kaçan sürücü, alkol testini reddetti ve polislere meydan okudu. Arkadaşının da aranmasının olduğu anlaşılan sürücü, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Avcılar'da alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı: Alkol testini reddetti

"Artist artist geldin ya bana, kelepçe takamadın, beni keşke karakola götürsen"

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da gece saatlerinde alkollü araç kullanırken polisten kaçan sürücü, polise, "Artist artist geldin ya bana, kelepçeyi de takacaktın takamadın" dedi. Sürücünün aracı kullanması için çağırdığı arkadaşının ise yapılan sorgulamasında aranması olduğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Avcılar ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, alkollü bir sürücü polisin dur ihtarına uymadı. Sürücü polisten kaçmaya çalışırken yakalandı. Alkol testini reddeden sürücünün ehliyetine el konuldu. Aracı alması için sürücü tarafından bir arkadaşı çağrıldı. Çağrılan arkadaşının da aranma kaydı çıktı. Aranması olan şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

"Artist, artist geldin ya bana"

Sürücü kendisini çeviren polislere ise zorluk çıkardı. Alkollü şahıs polise, "Yaşça benden büyüksün ya. Artist artist geldin ya bana, kelepçeyi de takacaktın takamadın. Baba takabiliyorsan yine tak. Beni keşke karakola götürsen" dedi. Şahıs yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDÜLSAMET DUMAN - 3.Sayfa
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