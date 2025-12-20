Haberler

Kazaya karışan alkollü sürücünün savunması: 'Hastamız vardı, biraz acil hareket etmemiz gerekiyordu'
Güncelleme:
Tekirdağ Çorlu'da, alkollü bir sürücü park halindeki araca sürterek maddi hasarlı kaza yaptı. Sürücü, acil bir durum olduğunu öne sürdü.

Tekirdağ Çorlu'da park halindeki araca sürterek maddi hasarlı kazaya karışan otomobilin alkollü sürücüsü, "Bir hastamız vardı, acil hareket etmemiz gerekiyordu." dedi.

Kaza, gece saatlerinde Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 2. Sokak üzerinde meydana geldi. T.C. yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile sürterek kaportanın çizilmesine neden oldu.

Kaza sonrası olay yerine trafik polisi çağırıldı. Sürücü T.C.'nin yapılan kontrolünde 1,80 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan para cezası kesilirken, ayrıca sürücü yasal sınırın üzerinde alkollü çıktığı gerekçesiyle ifadesi için karakola götürüldü.

Kazayla ilgili konuşan sürücü T.C., "Bir şey diyemeyiz. Bir hastamız vardı, acil hareket etmemiz gerekiyordu. Sadece birazcık sürttük." diye konuştu. - TEKİRDAĞ

