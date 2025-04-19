Alkollü sürücü 2 aracı hurdaya çevirdi: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarpmasıyla 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 araç hurdaya dönerken, 2 kişi yaralandı. Kazada hafif ticari araç sürücüsünün 186 promil alkollü olduğu belirlenirken. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyir halindeki Mustafa Ö'nün kullandığı 07 BZR 299 plakalı hafif ticari aracın Sorgun üst kavşağa geldiğinde kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa S.'nin kullandığı 07 BYV 754 plakalı Fiat marka kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 07 BYV 754 plakalı araç yine kırmızı ışıkta bekleyen Selahattin D.'nin kullandığı 07 BKN 837 plakalı otomobile, 07 BYV 754 plakalı otomobil de önünde bulunan Ramazan S.'nin kullandığı 07 LGY 04 plakalı otomobile çarptı.

Kazada 07 BYV 754 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa S.ve 07 BYV 754 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Gizem A. yaralandı. Yaralılar 112 Acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Şelale Polis Karakoluna götürülen 07 BZR 299 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Ö.'nün 186 promil alkollü olduğu belirlendi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince alkollü sürücüye 9 bin 268 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu.