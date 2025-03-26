Alkollü Şoför Kuşadası'nda Savaş Alanı Yarattı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde akaryakıt istasyonunu savaş alanına çeviren ve alkollü olduğu iddia edilen minibüs şoförünün, öncesinde alışveriş merkezinde trafiği tehlikeye düşürdüğü, bir kadının ise ölümle burun buruna geldiği anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Yavansu Mahallesi Karaova Sokak üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen minibüs şoförü K.L. (32), akaryakıt istasyonunda bir otomobil sürücüsü ile tartışmaya başladı. Otomobil sürücüsünün bölgeden uzaklaşmasının ardından K.L. ve etraftaki kişiler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. K.L. kavgayı bırakıp 09 M 3573 plakalı minibüse binerek benzin istasyonuna dalıp aracını çalışanların üstüne sürdü. Minibüs, önce akaryakıt pompalarına çarptı ardından bir motosikleti altına alarak sürükledi. Minibüs şoförü K.L. ortalığı savaş alanına çevirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri K.L.'yi gözaltına aldı. Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, akaryakıt istasyonunda ve motosiklette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Alışveriş merkezini de karıştırmış

Polis tarafından gözaltına alınan ve 179 promil alkollü olduğu tespit edilen minibüs şoförü K.L.'nin akaryakıt istasyonunu savaş alanına çevirmeden önce, Kuşadası'ndaki bir alışveriş merkezinde trafiği ve yayaları tehlikeye düşürdüğü ortaya çıktı. Minibüs şoförü K.L.'nin alışveriş merkezi içinde hızlı bir şekilde manevra yapması, yayaları tehlikeye düşürmesi ve bir kadının ölümle burun buruna geldiği anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. K.L.'nin emniyette işlemlerinin devam ettiği ve adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - AYDIN