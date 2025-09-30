Alkollü Şahsın Kaçışı ve Polisle Tartışması Kameralara Yansıdı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamacanın ardından yakalanan şüpheli polis ekiplerine zor anlar yaşatırken, şahsın küfürler savurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Başakşehir 2. Etap Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen bir şahıs polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan şahsın peşine düşerken, şüpheli bir siteye girdi. Kovalamacanın ardından ekipler, site içerisinde şahsı yakaladı. Şüpheli, polis ekipleriyle tartışmaya başlarken, ekipler şahsı sakinleştirmek için uzun süre çaba gösterdi. Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın polise hakaret ettiği, ekiplerin ise müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı. - İSTANBUL