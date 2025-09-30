Haberler

Alkollü Şahsın Kaçışı ve Polisle Tartışması Kameralara Yansıdı

Alkollü Şahsın Kaçışı ve Polisle Tartışması Kameralara Yansıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Başakşehir'de alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonrası yakalanan şahıs, polise hakaret ederken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamacanın ardından yakalanan şüpheli polis ekiplerine zor anlar yaşatırken, şahsın küfürler savurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Başakşehir 2. Etap Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen bir şahıs polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan şahsın peşine düşerken, şüpheli bir siteye girdi. Kovalamacanın ardından ekipler, site içerisinde şahsı yakaladı. Şüpheli, polis ekipleriyle tartışmaya başlarken, ekipler şahsı sakinleştirmek için uzun süre çaba gösterdi. Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın polise hakaret ettiği, ekiplerin ise müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte ABD'nin 20 maddelik Gazze planı

Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte 20 maddelik Gazze planı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arne Slot'tan Galatasaray'ın 5-1'lik yenilgisi hakkında flaş sözler

Slot'tan Galatasaray'ın 5-1'lik yenilgisi hakkında flaş sözler
Erdoğan'dan iş arayan gençlere müjde! Kontenjan 150 bine çıkarıldı

Erdoğan'dan gençlere müjde geldi! Kontenjan 150 bine çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.