İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu

İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu
Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi

Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi
İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! İki ünlü su firmasına büyük ceza
Dünyanın gözü bu bacadan çıkacak dumanda! Papa seçiminde Konklav süreci başlıyor

Dünyanın gözü bu bacadan çıkacak dumanda

Alkollü Şahıs Mahalleli Tarafından Dövüldü

Alkollü Şahıs Mahalleli Tarafından Dövüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta alkollü bir kişi, sokakta küfür edip araçlara zarar verdikten sonra mahalleli tarafından dövüldü. Olay anları kameraya yansıdı.

Alkollü şahıs küfür edip etrafa zarar verdi, mahalleliden dayak yedi

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta alkollü bir şahıs, sokak ortasında küfür ederek etraftaki araçlara zarar verdi. Kısa süre sonra sokağa çıkan mahalleli ise şahsı önce kovaladı, ardından ise tekme tokat dövdü. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre alkollü bir adam, küfürler ederek sokaktaki araçlara zarar verdi. Kısa süre sonra bir grup mahalleli dışarı çıkarak sarhoş adamı uyardı. Vatandaşların tepkisine aldırmayan adam bağırmaya devam edince önce kovalandı, ardından ise tekme tokat dayak yedi. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.