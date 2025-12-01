Alkollü Müşteri Akaryakıt Görevlisini Darbetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tartıştığı akaryakıt görevlisini istasyon dışına kadar kovalayarak darbeden alkollü şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 26 Kasım'da Çayırova ilçesinde gece saatlerinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Aracıyla istasyona gelen G.G.Ö., yakıt aldıktan sonra pompa görevlisi M.E.S.'nin kendisine uzattığı fişle birlikte "Kasadan ödeyebilirsiniz" yönlendirmesi üzerine çalışanı yanına alarak kasaya doğru yürüdü. Ödeme işlemi yapıldıktan hemen sonra alkollü müşteri, M.E.S.'ye dönerek "Oldu mu? Ödedim mi?" diyerek tartışma çıkardı. Bir anda öfkeye kapılan şahıs, personeli darbetmeye başladı. Diğer personelin araya girmesine rağmen saldırgan, çalışanı istasyon dışına kadar kovaladı. Korkuya kapılan M.E.S. yola doğru kaçarak uzaklaştı. Olay sonrası yürütülen çalışmaların ardından şüpheli G.G.Ö. bugün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 2 Aralık tarihinde mevcutlu olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği bildirildi. - KOCAELİ