Alkollü Motosiklet Sürücüsü Kontrolden Çıktı, Yolcu Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp savrulan seyir halindeki motosikletten düşen yolcu yaralandı. Kazada, alkollü ve yetersiz ehliyetli olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne 32 bin TL cezai işlem uygulandı.

Kaza, dün akşam saat 23.20 sıralarında Pazarcı Mahallesi Hacımusa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan R.Y. idaresindeki 07 BIT 620 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp savruldu. Bu sırada motosiklete yolcu olarak bulunan A.Ü. isimli yolcu, seyir halindeki motosikletten yola düşüp yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, arkadaşının yaralanmasına sebep olan motosiklet sürücünün yetersiz ehliyetle motosiklet kullandığını belirledi. Yapılan alkol muayenesinde ise sürücünün 1.14 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Motosiklet sürücüsüne yetersiz ehliyet ve alkollü araç kullanmaktan dolayı 32 bin TL cezai işlem uygulandı.

Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor. - ANTALYA