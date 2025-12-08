Haberler

Alkollü ve ehliyetsiz kadın sürücü dehşet saçtı

Alkollü ve ehliyetsiz kadın sürücü dehşet saçtı
Güncelleme:
Edirne'de alkollü ve ehliyetsiz bir kadın sürücünün neden olduğu trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kontrolünü kaybettiği araçla demir bariyerleri aşarak karşı şeride uçan sürücü, yoldan geçen bir yayayı kıl payı ıskaladı.

Edirne'de hem alkollü hem de ehliyetsiz şekilde direksiyon başına geçen bir kadın sürücü, şehir merkezinde adeta can pazarı yaşattı. Kontrolünü kaybeden sürücünün otomobili, demir bariyerleri parçalayarak karşı şeride fırladı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, olay yerinden geçen bir yaya ise aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

YAYA GEÇİDİNDEKİ KİŞİ CANINI ZOR KURTARDI

B.T. idaresindeki 22 DS 659 plakalı otomobil, yaya geçidine yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Bariyerleri yıkıp aşan araç karşı şeride fırladı. O esnada yaya geçidinden geçen bir yaya, otomobilin çarpmasından son anda kurtuldu.

Çarpmanın etkisiyle yerinden kopan demir bariyer parçalarının isabet ettiği yaya hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri ciddi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada sürücü B.T.'nin 3.85 promil alkollü olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi.

44 BİN 500 LİRA PARA CEZASI

Sürücüye ve araç sahibine toplam 44 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün kontrolü kaybetmesi ve yayanın kıl payı kurtulma anları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sürücü B.T., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

