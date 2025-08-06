Alkollü Kadın Sürücü Ortalığı Karıştırdı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücü, ortalığı karıştırıp araçlara çarptıktan sonra kaçtı.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz E-5 yan yolda yaşandı. İddiaya göre, alkollü olduğu söylenen kadın sürücü yol üzerinde birkaç araca çarptıktan sonra vatandaşlar tarafından durduruldu. Uyarıları dikkate almayan sürücü, önüne geçen vatandaşların üstüne araç sürüp kaçtı. Yaşananlar ise yoldaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL