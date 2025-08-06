Alkollü Kadın Sürücü Ortalığı Karıştırdı
Büyükçekmece'de alkollü olduğu iddia edilen bir kadın sürücü, birkaç araca çarptıktan sonra vatandaşların uyarılarına rağmen kaçtı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücü, ortalığı karıştırıp araçlara çarptıktan sonra kaçtı.
Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz E-5 yan yolda yaşandı. İddiaya göre, alkollü olduğu söylenen kadın sürücü yol üzerinde birkaç araca çarptıktan sonra vatandaşlar tarafından durduruldu. Uyarıları dikkate almayan sürücü, önüne geçen vatandaşların üstüne araç sürüp kaçtı. Yaşananlar ise yoldaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa