Alkollü iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü... O anlar kamerada

Olayda ateş açan saldırgan olayda kullandığı silahla birlikte polis tarafından yakalandı

İSTANBUL - Kağıthane'de alkollü iki grup arasında kaldırımda yürürken "ne bakıyorsun" tartışması çıktı. Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine girerken bir kişi bacağından silahla vuruldu. Caddeye taşan silahlı kavga kameralara yansırken, saldırgan Gültepe Polis Merkezi Amirliği polisleri tarafından yakalandı.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, alkol kullanan Erol M. ve Ali A., cadde üzerinde arkadaşlarıyla birlikte yürürken "ters baktın" diyerek tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali A. arabasında bulunan tabancayı alarak Erol M.'yi bacağından vurdu. Erol M. kanlar içinde yere oturup yardım beklerken, kaldırımda bulunanlar ise Ali A.'yı kovalamaya başladı. Ali A. kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, arkadaşları ise trafikteki bir araç sürücüsünden yardım isteyerek yaralı Erol M.'yi hastaneye götürdü. Öte yandan yaşanan silahlı kavga anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane polisi saldırganı yakaladı

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmaların ardından polis, saldırganı Ali A. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Ali A. Çağlayan Mahallesi Poyraz Sokak içerisinde suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınarak "kasten yaralama" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan adli işlemleri yapılan Ali A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

(MB-DCC-ÖFA