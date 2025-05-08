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Alkollü Genç E-5 Karayolunda Trafiği Alt Üst Etti

Alkollü Genç E-5 Karayolunda Trafiği Alt Üst Etti
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İstanbul Avcılar'da alkollü olduğu iddia edilen genç, E-5 karayolunda araçların üzerine çıkarak sürücülere zor anlar yaşattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genci hastaneye kaldırdı. Yabancı uyruklu gencin durumu iyi olduğu bildirildi.

Avcılar'da alkollü genç trafiği birbirine kattı

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da alkollü olduğu iddia edilen genç, E-5 karayolunda araçların üzerine çıkıp oturdu. Sürücülere zor anlar yaşatan genç, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde E-5 karayolu Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi mevkiinde yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen yabancı uyruklu genç, sabah saatlerinde yola atladı. Yolda araçların üzerine çıkıp sürücülere zor anlar yaşatan genç, trafiği birbirine kattı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ekiplere de zorluk çıkaran genç, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen genç adamın tedavisi sonrası emniyet işlemlerinin yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - 3.Sayfa
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