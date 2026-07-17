Bisikletiyle polislerin yanına geldi, 20 kat alkollü çıktı, kameraya şarkı söyledi

Bursa'da denetim yapan trafik polislerini görüp yanına gelen alkollü bisiklet sürücüsü, yapılan kontrollerde yasal sınırdan 20 kat fazla alkollü çıktı. Alkollü sürücü, görevini yapan basın mensubunu görünce ise şarkı söylemeye başladı. İlginç anlar saniye saniye kaydedildi. 25 bin lira ceza kesilen sürücü, bisikletini ise polis eşliğinde evine bıraktı. Ardından, ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri alkol denetimleriyle alkollü sürücülere geçit vermiyor. Son olarak Osmangazi ilçesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde denetim yapan trafik polislerini gören bisiklet sürücüsü, ekiplerin yanına geldi. Sürücüden şüphelenen polis ekipleri, sürücüye alkolmetre üfletti. Yapılan kontrollerde sürücünün yasal sınırdan yaklaşık 20 kat fazla, 3.59 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Basın mensubunu görünce şarkı söyledi

3.59 promil alkollü olduğu tespit edilen bisiklet sürücüsü Okan Ö., görevini yapan basın mensubunu görünce Güçlü Soydemir'in 'Ağlama' şarkısını söyledi. Sonrasında işlemlerini yapmak üzere trafik otosunun yanına davet edilen sürücü, bisikletini almak istedi. Alkollü olduğu için bisiklete binilmesine izin verilmeyen sürücü, basın mensubuna dönerek 'İki bin liraya satarım' dedi. Basın mensubunun 'Bana mı satacaksın abi' sorusuna ise, 'Fark etmez, size satarım. At tur at. Biner misin, bin de bir gör nasıl bisiklet seyret' diye cevap verdi. Ayrıca, işlemleri sırasında telefonundan şarkı açarak trafik polislerine jest yapan sürücü, basın mensubuna dönerek 'Benim Mercedes'i de çek' diye ısrar etti. Bisikletini kayda aldıran sürücü, daha sonra kahkaha atarak basın mensubuna teşekkür etti. Alkollü sürücü, 'Mercedes' olarak tanıttığı bisikletini polis eşliğinde evine bıraktıktan sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı