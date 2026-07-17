Haberler

Bisikletiyle polislerin yanına geldi, 20 kat alkollü çıktı, kameraya şarkı söyledi

Bisikletiyle polislerin yanına geldi, 20 kat alkollü çıktı, kameraya şarkı söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da trafik denetimi sırasında alkollü bisiklet sürücüsü Okan Ö., yasal sınırın 20 katı alkollü çıktı. Basın mensubuna şarkı söyleyip bisikletini 'Mercedes' diye tanıttı, 25 bin lira ceza aldı.

Bursa'da denetim yapan trafik polislerini görüp yanına gelen alkollü bisiklet sürücüsü, yapılan kontrollerde yasal sınırdan 20 kat fazla alkollü çıktı. Alkollü sürücü, görevini yapan basın mensubunu görünce ise şarkı söylemeye başladı. İlginç anlar saniye saniye kaydedildi. 25 bin lira ceza kesilen sürücü, bisikletini ise polis eşliğinde evine bıraktı. Ardından, ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri alkol denetimleriyle alkollü sürücülere geçit vermiyor. Son olarak Osmangazi ilçesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde denetim yapan trafik polislerini gören bisiklet sürücüsü, ekiplerin yanına geldi. Sürücüden şüphelenen polis ekipleri, sürücüye alkolmetre üfletti. Yapılan kontrollerde sürücünün yasal sınırdan yaklaşık 20 kat fazla, 3.59 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Basın mensubunu görünce şarkı söyledi

3.59 promil alkollü olduğu tespit edilen bisiklet sürücüsü Okan Ö., görevini yapan basın mensubunu görünce Güçlü Soydemir'in 'Ağlama' şarkısını söyledi. Sonrasında işlemlerini yapmak üzere trafik otosunun yanına davet edilen sürücü, bisikletini almak istedi. Alkollü olduğu için bisiklete binilmesine izin verilmeyen sürücü, basın mensubuna dönerek 'İki bin liraya satarım' dedi. Basın mensubunun 'Bana mı satacaksın abi' sorusuna ise, 'Fark etmez, size satarım. At tur at. Biner misin, bin de bir gör nasıl bisiklet seyret' diye cevap verdi. Ayrıca, işlemleri sırasında telefonundan şarkı açarak trafik polislerine jest yapan sürücü, basın mensubuna dönerek 'Benim Mercedes'i de çek' diye ısrar etti. Bisikletini kayda aldıran sürücü, daha sonra kahkaha atarak basın mensubuna teşekkür etti. Alkollü sürücü, 'Mercedes' olarak tanıttığı bisikletini polis eşliğinde evine bıraktıktan sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheli gözaltında

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Çok sayıda asker tutuklandı
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel düğmeye bastı! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak

24 yıl sonra bir ilk yaşanacak!
Netanyahu'nun 'Türkiye' eleştirisi Trump'ı çok kızdırdı: Ziyaret girişimi bile engellendi

Natanyahu'nun suyu ısınıyor: Türkiye eleştirisi Trump'ı çok kızdırdı
Kömür yüklü TIR, benzin istasyonu marketine daldı: Can kaybı var

Benzin istasyonu marketinde alışveriş yaparken canından oldu
Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Boğaz enfeksiyonu riskini artırıyor

Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Sonuçları çok fena
Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı

Özel hastanede öldüren doğum! Kadın doktor tutuklandı
Ankara'da nokta operasyon! 'Ağa' lakaplı örgüt lideri dahil 12 kişi tutuklandı

'Ağa'nın gizli karargahına baskın! Evden neler çıktı neler
ABD gece boyunca vurdu, İran'da ölü sayısı her geçen saat artıyor

Bombalama tüm gece sürdü! Ölü sayısı her geçen saat artıyor