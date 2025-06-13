Alkol ve Işık İhlali Kazası: 2 Yaralı

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Alkol ve Işık İhlali Kazası: 2 Yaralı
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Tekirdağ'da alkollü sürücünün yaptığı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde Çayla kavşağında gerçekleşti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Alkol ve ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi Çevreyolu üzeri Çayla kavşağında gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Kırklareli Vize ilçesi istikametinden Çerkezköy istikametine seyreden K.K. idaresindeki 59 YS 881 plakalı hafif ticari araç ile Saray ilçesinden Çerkezköy istikametine seyreden B.E. idaresindeki 59 ACF 187 plakalı otomobil Çayla Kavşağı üzerinde iddiaya göre ışık ihlali sonucu çarpıştı. Meydana gelen kazada 59 ACF 187 plakalı otomobil sürücüsü B.E. ve otomobilde bulunan B.M. isimli yolcu yaralandı. Kaza yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak 112 Acil Servis Ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldılar. 59 ACF 187 plakalı otomobil sürücüsünün ışık ihlali yaptığı ve 1.80 promil alkollü olduğu iddia edilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KIRAY - 3.Sayfa
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