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Alkol Tartışması Kanlı Bitti: Komşusunu Bıçaklayarak Öldürdü

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Karaman'da alkol alan iki komşu arasında çıkan tartışma, birinin diğerini bıçaklayarak öldürmesiyle sonuçlandı. Olay sonrası U.K. gözaltına alındı.

Birlikte alkol aldığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü

KARAMAN - Karaman'da bir kişi evinde birlikte alkol aldığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 00.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 488. Sokak'ta bulunan 3 katlı Mesut Apartmanın son katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, U.K. (49), evine çağırdığı alt kat komşusu Murat Kocadaş ile birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra U.K. ile Murat Kocadaş arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.K. eline geçirdiği bıçakla Murat Kocadaş'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde evden çıkan Kocadaş ise apartmanın koridoruna düşerken, U.K. de 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak arkadaşını bıçakladığını söyledi. Bunun üzerine adrese hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi kanlar içerisinde apartmanın koridorunda yatan Murat Kocadaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Murat Kocadaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Aşırı derecede alkollü olduğu öğrenilen U.K. ise polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Alkol Tartışması Kanlı Bitti: Komşusunu Bıçaklayarak Öldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI - 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa Karaman Suç

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