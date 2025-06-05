Alkol Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Alkol Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da alkol alan iki arkadaş arasında çıkan tartışma sonrasında bir kişi kafasında cam şişe kırılarak boğazından yaralandı ve hayatını kaybetti. Olay sonrası şüpheli jandarma tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Aksaray'da parkta birlikte alkol aldığı arkadaşıyla tartışan kafasında cam alkol şişesini kırıp boğazını şişeyle kesip öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Saratlı beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. (64) ve arkadaşı Veysel Tekin (43) akşam saatlerinde beldenin merkezinde bulunan parkta alkol almaya başladı. Bir süre alkol alan iki arkadaş arasında geçmişte yaşadıkları bir olaydan dolayı tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Y.Y. cam alkol şişesini Veysel Tekin'in kafasına vurarak kırdı. Veysel Tekin kafasına aldığı darbeyle yere düşerken Y.Y. arkadaşının kafasında kırılan cam şişeyle bu kez de boğazını keserek yaraladı. Ağır yaralanan Veysel Tekin ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren Y.Y.'yi yakalayarak gözaltına alırken, katil zanlısı jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MSB'den skandal haritaya tepki

Fener Rum Patriği'ne skandal hediye! MSB provokasyona sessiz kalmadı
CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması

CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Bu yanlıştan dönün
Doktorla ilgili iddianame hazır! Evine aldığı köpeklere istismarda bulunmuş

Sahiplenme bahanesiyle evine alıp hepsine cinsel istismarda bulunmuş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! İş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye edildi

İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! Ünlü iş insanı da tahliye edildi
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Hakan Altun'dan imaj değişikliği

Yıllar sonra radikal değişiklik! Onu daha önce böyle görmediniz
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
Bir hafta önce nişanlanan çiftçi kene ısırması soncu hayatını kaybetti

Kabus bir can daha aldı! Kahreden detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.