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Alkol denetiminde ilginç anlar, alkolmetreyi üflememek için ağlama taklidi yaptı

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Bursa'da trafik denetimine takılan alkollü sürücü, alkolmetreyi üflememek için ağlama taklidi yaptı. En son alkolmetreyi üfleyen sürücü yasal sınırı aşınca sinirden elindeki çakmağı fırlattı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürsü ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde şüphelendikleri 16 BAJ plakalı otomobili durdurdu. Araçtan inen sürücü Emre E., alkolmetreyi üflememek için ekiplere adeta yalvardı.

"AĞABEY ALKOL VAR, ÜFLEMEYEYİM"

Polis ekiplerine "Ağabey alkol var, üflemeyeyim" diyen sürücü, trafik polisinin "Üflemezsen ret alacağım, 2 yıl ehliyetin gidecek" demesi üzerine, "Üflersem 6 ay değil mi? Es geçelim ağabey, yalvarırım gözünü seveyim. Mahvolurum ben, işim bu benim. Üflemeyeyim ne olur" diye yalvardı.

AĞLAMA TAKLİDİ BİLE YAPTI

Sürücü, trafik polisinin "Üflüyor musun son kez soruyorum, üflemezsen ret alacağım" demesiyle beraber ağlama taklidi yaptı. Uzun uğraşlar sonucu alkolmetreye üfleyen Emre E, 1.29 promil alkollü çıktı. İşlemleri yapılmak üzere ekip aracına giden alkollü sürücü sinirden çakmağı yere fırlatıp patlattı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Alkollü sürücüye 9 bin 267 lira ceza yazıldı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Alkol denetiminde ilginç anlar, alkolmetreyi üflememek için ağlama taklidi yaptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Zamanında bizde alkol kullandık... edepli ahlaklı ve kanun ve kurallara uyarak içtik bu zıkkımı..25 yıldır kullanmıyorum..heleki son 20 küsur sene alkole bile gereksinim yok çünkü ülkeyi yönettiğini zannedenlerin zayıf iradelerini gördükçe kafayı bulmak için alkol bile bile bakir kalır.. neyse alkollü araç kullanmayın ve kimseyi canından etmeyin..sonuçta canı yananın ağlamasıngerçektir..ve sen hala cinlik peşindesin..

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Haber YorumlarıKemal ALBAYRAK:

işin içip trafiğe çıkıp karşı tarafın canını ve malını riske atmak mı. polis acısın bıraksın seni orada ertesi gün aynı şekli yine alırsın emin ol

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