Sürücü alkollü çıktı, yolcu gazetecilere saldırdı

Isparta'da alkol denetimine takılan sürücü, alkolmetreyi üflememek için polis ekiplerinden süre istedi. Bol su içmesine rağmen yapılan ölçümde 1.06 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araçta bulunan yolcunun ise gazeteci ve polis ekiplerine zor anlar yaşattığı, gazeteciye yönelik "Boşanma davam var. Çekme beni" diyerek tehdit ve küfürler savurduğu ve kameraya vurduğu anlar, kameraya anbean yansıdı.

Isparta'da gece saatlerinde yapılan alkol denetiminde ilginç anlar yaşandı. Uygulamaya takılan bir sürücü, alkolmetreyi üflememek için polis ekiplerinden 5 dakika süre isteyerek bol su içti. Ancak yapılan ölçümde sürücünün 1.06 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira, ters yöne girmekten ise 10 bin lira olmak üzere toplam 35 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü, işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Araçta yolcu olarak bulunan bir şahıs ise çekici çağrılmasına tepki gösterdi. Ekiplerden aracın çekilmemesini isteyen şahıs, arkadaşının gelip aracı alacağını iddia ederek dakikalarca ısrar etti. Yaklaşık 1 saat boyunca kimsenin gelmemesi üzerine araç, çekiciyle otoparka götürüldü.

"Boşanma davam var" diyerek gazeteciye saldırdı,

Olay anını görüntüleyen gazeteciye tepki gösteren şahıs, "Boşanma davam var. Her türlü konuşurdum sana ama şu an konuşamam. Beni çekme" diyerek küfürler ve tehditler savurdu. Daha sonra kameraya yönelen şahıs, gazeteciye saldırmaya çalışınca polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olay, hem gazeteciye hem de polis ekiplerine zor anlar yaşattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı