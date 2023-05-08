Alkol alıp dehşet saçtı: 1 kişiyi öldürüp karısını da ayaklarından vurdu

Silah sesini duyup gelen komşusuna sarılıp öpen katil zanlısı, polise teslim oldu

Görgü tanığı:

"Evden çıkıp beni öptü, eve girdiğimde kanlar içindeki kadınla karşılaştım"

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde aşırı derecede alkollü olduğu belirlenen adam, bir kişiyi silahla vurarak öldürdükten sonra evine giderek kendi karısını 2 ayağından vurdu. Olayın ardından olayda kullandığı tabancayı karısının yanında bırakan katil zanlısı, olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim oldu. Görgü tanığı komşu, katil zanlısı kocanın kendisine sarılıp öptüğünü, durumdan şüphelenip eve girdiğinde kanlar içerisinde kadın ile karşılaştığını söyledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1078. Sokak'ta Ali Aktaş'ın oturduğu evin önün gelen Manavgat Sanayi Sitesi esnafından Mustafa Ç., konuşmak için aşağıya çağırdığı Ali Aktaş'a yanında getirdiği tabanca ile 1 el ateş etti. Kurşunun kalbine isabet ettiği Ali Aktaş olduğu yere yığılıp kalırken, Mustafa Ç. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Ali Aktaş yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Yayla Mahallesi'ndeki evine gelen Mustafa Ç., tartıştığı karısını ayaklarından vurdu. Silahı karısının yanında bırakarak evden ayrılan Mustafa Ç., bir süre sonra yaya olarak gittiği Cumhuriyet Polis Merkezine teslim oldu. Mustafa Ç.'nin ayaklarından vurduğu karısı R.Ç.'nin yardımına ilk olarak aynı apartmanda oturan ve silah sesini duyunca apartman koridoruna çıkan komşuları Hüseyin Koyuncu koştu. Koyuncu, kanlar içerisindeki kadını görünce 112'yi arayarak ambulans isterken, bir taraftan da ayaklarına tampon yaparak kan kaybını önlemeye çalıştı. R.Ç., 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan R.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Komşusuna 'Seni seviyorum' deyip gitti

Kendisi de büyük depremi yaşayan Mustafa Ç.'nin apartman komşusu Hüseyin Koyuncu, "Silah sesi apartman boşluğunda yankılanırken büyük bir gürültü duyuldu. Önce deprem olduğunu düşündüm. Ama avizeler ve diğer eşyalar sallanmayınca deprem olmadığını anladım. Hemen dışarı çıktım. Apartman koridorunda Mustafa ile karşılaştım. Mustafa'ya bir şey olup olmadığını sordum. Kendisi her şeyin yolunda olduğunu, bir şey olmadığını söyledi. 'Seni seviyorum' diyerek bana sarıldı ve çıkıp gitti. Ben de şüphelendim ve açık olan daire kapısından içeri girdiğimde Mustafa'nın eşini kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette gördüm. Yanında da silah vardı. Silahın ağzına verilmiş sıkışmış mermiyi görünce hemen havlu ile silahı aldım ve mermiyi çıkardım. Sonra R.Ç.'ye tampon yaparken 112'yi aradım. Durum bundan ibaret" dedi.