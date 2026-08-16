Haberler

Ankara'da 38 Şüpheliden 32'si Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın çıkar amaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkar amaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü faaliyetleri kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli dün gece Ankara Adliyesi'ne getirildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin tamamının tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği belirtildi. Sevk edilen 38 şüpheliden 32 şüpheli hakkında tutuklama, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğinin altı çizildi.

Tutuklanan isimler şu şekilde:

Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, Hamza Deniz, Kazım Per, Ahmet Uğut Pekcan, Rıdvan Erdal, Zübeyr Özcan, Hayrullah Usul, Muhammet Karaköse.

Adli kontrol kararı verilen isimler ise şu şekilde:

Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen, Ömer Yılmaz, Ahmet Efe, İsmail Hakkı Akgün, Selman Süleyman Keşkekçi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş hakkında karar verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalyan profesör Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulundu! Şüpheli ölüm soruşturması başlatıldı

İtalyan profesörün sır ölümü! Beyoğlu'ndaki evinde bulundu
3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti

3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti
Bir dönemin sonu! Türksat 3A devri kapandı, Türksat 4A yeni uydu ayarı nasıl yapılır?

Türksat 3A devri kapandı! Türksat 4A yeni uydu ayarı nasıl yapılır?
Fenerbahçe formalı çocuğa tribünde müdahale etmişti! Tribün zorbasına gözaltı kararı

Türkiye'nin tepki gösterdiği görüntüler sonrası harekete geçildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Fiziki altında yeni dönem: Karekod ile sahteciliğin önüne geçilecek

Altında yeni dönem başladı! Artık bu şekilde satılacak
CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...

Türkiye gündemine oturan görüntü! Videodaki kadından olay sözler