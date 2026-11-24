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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 28 şüphelinin 21'i yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan çalışmalar neticesinde; Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü hakkında, Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından 24 Kasım günü Ankara merkezli 8 ilde 29 ikamet adresine eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Başsavcılıkça; hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheli şahıstan, 21 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı