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Ankara'da Suç Örgütüne Operasyon: 33 Gözaltı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 49 şüpheliden 33’ü yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 49 şüpheliden 33'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 13 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda hakkında işlem yapılan 49 şüpheliden 33'ü yakalanarak gözaltına alındı. 9 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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