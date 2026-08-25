Alihan Kuriş operasyonunda yeni görüntüler: Müştemilatta gözaltı
Ankara'daki Alihan Kuriş soruşturmasında 13 Ağustos'ta yapılan operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Kuriş, Üsküdar'daki evinin bahçesindeki müştemilatta polis tarafından gözaltına alınıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş soruşturması kapsamında 13 Ağustos'ta düzenlenen operasyona ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Kuriş'in evin bahçesindeki müştemilatta gözaltına alınıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında 13 Ağustos'ta operasyon düzenlemiş, operasyonda Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Düzenlenen operasyona ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Alihan Kuriş'in Üsküdar'daki evine gelen polis tarafından müştemilatta gözaltına alınıyor.