Eyüpsultan'da silah operasyonu: 58 tabanca ele geçirildi

Eyüpsultan'da bir kişinin yurt dışına silah çıkartmak için nakliyeci aradığı ihbarı üzerine, alıcı kılığına giren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda 58 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu bir kişinin yurt dışına silah sevkiyatını gerçekleştirmek için nakliyeci aradığını tespit etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, alıcı kılığına girerek şahısla irtibata geçti. İrtibat sonrası şahsın ve silahlarını adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 9 milimetre çapında 58 adet ruhsatsız tabanca ve 58 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Kimliği tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı