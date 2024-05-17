Alibeyköy'de tramvay ve halk otobüsü çarpışmasıyla ilgili keşif yapıldı

Alibeyköy'de 33 kişinin yaralandığı tramvay ile halk otobüsünün çarptığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde olay yerinde keşif yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Aralık 2022'de Eyüpsultan'da meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, 33 kişinin yaralandığı kazaya neden olduğu iddia edilen vatman Semi Özcan hakkında 1 yıldan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Soruşturma çerçevesinde bugün olay yerinde keşif yapıldı. Keşfe hakim, Metro İstanbul'un avukatı, vatman Semi Özcan ile avukatı ve müşteki Hamza Ertürk katıldı. Hakim müşteki Hamza Ertürk'ü vatman Sami Özcan'ı dinledi. Olay yerinde inceleme yapıldı. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

"Burada bir idari hata olabilir diye düşünüyorum"

Yaşanan olayda yaralanan Hamza Ertürk, "Şöyle bir şeyde söyleniyordu, sinyalizasyon arızası olduğuna dair bir anormallik var. Normalde sürücüye de kalmadan kavşaklarda otomatik yavaşlama sisteminin olması lazım. Burada bir idari hata olabilir diye düşünüyorum. Vatmanın bilinci açıktı. Kendisi bizden şöyle bir şey talep etti. Hemşire hanım kalkalım dedi. Vatman durdurdu, 'telefonumu bulmam lazım' dedi. Hemşire hanım 'telefonunuzu nasıl bulalım. Sizi bir an önce hastaneye götürmemiz lazım' dedi. O ısrarla telefonunun bulunmasını istedi. Ben de bunun üzerine 'telefon numaranı hatırlıyorsan söyle arayalım, en azından birinin dikkatini çeker' dedim. Telefon numarasını hatırladı, bu da bilincinin açık olduğunun göstergesi. Ben omzumdan yaralandım, ameliyat geçirdim oraya platin takıldı. 7 ay süren bir fizik tedavi sürecim oldu. Hala tam olarak iyileşmedi, kolumu tam kapasite kullanamıyorum. Bu tarz her gün yüzlerde insanı taşıyan İstanbul gibi metropol bir şehirde insan canı bu kadar ucuz olmamalı. Burada bir sinyalizasyon hatası varsa çözülmeli. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL