Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otogarda feci ölüm! Yolculuk yaptığı otobüsün altında ezilerek can verdi

3. Sayfa Haberleri

İzmir'den İstanbul'a yolculuk yapan otobüs sabah saatlerinde Alibeyköy Cep Otogarı'na geldi. Burada araçtan inen kadın, geri geri gelen yolcu otobüsünün altında kalarak feci şekilde can verdi.

Sabah saatlerinde Alibeyköy Cep Otogarı'nda iddiaya göre İzmir'den İstanbul'a seyahat eden talihsiz kadın, saatlerce yolculuk yaptığı otobüsten İstanbul Alibeyköy Cep Otogarı'nda indi.

EZİLEREK CAN VERDİ

Yolcularını indiren otobüs şoförü, park ettiği alandan çıkış yapmak için geri manevra yaptığı sırada otobüsün arkasında olan ismi öğrenilemeyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün altında kalan talihsiz kadın ezilerek feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otogarda feci ölüm! Yolculuk yaptığı otobüsün altında ezilerek can verdi

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Sağlık ekipleri otobüsün altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Kazayı yapan otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title