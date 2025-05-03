Alibey Barajı'nda 6 Gün Sonra Bulunan İshak Öztürk'ün Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Alibey Barajı'nda cansız bedeni bulunan İshak Öztürk'ün cansız bedeni ailesine teslim edildi

İSTANBUL - Sultangazi'de 6 gün önce kaybolan ve Alibey Barajı'nda cansız bedeni bulunan 70 yaşındaki demans hastası İshak Öztürk'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerin ardından ailesine teslim edildi.

Bağcılar'dan yürüyerek 28 Nisan'da Sultangazi'ye geldiği tespit edilen İshak Öztürk'ün yanında bulunan telefondan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alınmıştı. 70 yaşındaki demans hastası İshak Öztürk, AKUT, AFAD, UMKE, Jandarma, köpekli arama ekipleri ve dronların da dahil olduğu ekipler tarafından aranmıştı. 6 günlük arama çalışmaları sonrasında cansız bedeni Alibey Barajı'ndaki balçık arazide bulunan İshak Öztürk'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

İshak Öztürk'ün cenazesinin yarın Sultangazi Habibler Yayla Köyü Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardında Sultançiftliği Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu'nda konuşan İshak Öztürk'ün akrabası Murat Gülünay "Pazartesi günü saat 13.00-14.00 gibi evden çıkıyor kamera kayıtları var zaten. Sağ olsun AKUT, jandarma ve diğer ekipler ellerinden geleni yaptılar ama maalesef kendisi su üstüne çıkıyor o şekilde cenazemize ulaşmış oluyoruz. Pazartesi günü akşam beşten cumartesi saat 13.00'e kadar yaklaşık altı gün suyun içindeydi. Son zamanlarda zaten hastalığı ilerlemişti kontrol edemiyorlardı kendisini, yine oraya gitti. Sinyal orada kesilince dediler oradadır ama maalesef gölde cansız bedenini bulduk" dedi.