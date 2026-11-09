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Aliağa'da HABAŞ patlamasında yaralı işçilerin kimliklerini başhekim açıkladı

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Aliağa'da HABAŞ patlamasında yaralı işçilerin kimliklerini başhekim açıkladı Haber Videosunu İzle
Aliağa'da HABAŞ patlamasında yaralı işçilerin kimliklerini başhekim açıkladı
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Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yalçın Koçyiğit, HABAŞ Demir Çelik Fabrikasındaki patlamada yaralanan işçilerin kimliklerini açıkladı. Koçyiğit, bazı işçilerin taburcu edildiğini, bazılarının başka hastanelere sevk edildiğini söyledi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerin kimlikleri belli oldu.

HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından hastanede yaşanan hareketlilik ve ailelerin endişeli bekleyişi sürerken, Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yalçın Koçyiğit hastanede tedavi gören, taburcu edilen ve başka hastanelere sevk edilen yaralıların isimlerini açıkladı. Başhekim Koçyiğit, patlamada yaralananlardan Osman Akın, Mustafa Taştan ve Uğur Bayram'ın tedavilerinin ardından taburcu edildiğini söyledi. Yaralılardan Mehmet Güneş, Fatih Işık, Serkan Kaygısız ve Yılmaz Belevi'nin İzmir Şehir Hastanesine, Osman Aydoğan, Abdullah Kılıç ve Nuri Elek'in ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini belirten Koçyiğit, Muharrem İri, Yılmaz Çam, İsmail Kavas, Okan Gülçiçek, Kemal Evren ve Mahsun Dursun'un tedavilerine Aliağa Devlet Hastanesinde devam edildiğini ve hastaların sağlık durumlarının takip altında olduğunu ifade etti.

Patlamanın meydana geldiği fabrikadaki alanda arama ve kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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