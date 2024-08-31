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Aliağa'da Gemi Geri Dönüşümünde İşçi Ölümü

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Aliağa'da bir gemi geri dönüşüm bölgesinde çalışan işçilerden 4'ü gazdan etkilendi, 1 işçi hayatını kaybetti.

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki bir firmada gazdan etkilendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, gemi geri dönüşüm bölgesinde yer alan bir söküm tesisinde çalışan 10 işçi fenalaştı. Ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk bulgulara göre henüz belirlenemeyen bir gazdan etkilendikleri değerlendirilen işçilerden İbrahim Karakaya kurtarılamadı. Durumları ağır olan 3 işçi ise Bayraklı Şehir Hastanesine sevk edildi. Ayakta tedavi edilen 6 işçi de taburcu edildi. AFAD ekiplerinin zehirlenme nedeninin tespiti için sahada çalışma yürüttüğü belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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