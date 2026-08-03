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Aliağa'da 23 Yıl Hapis Cezalı Dolandırıcı Yakalandı

Aliağa'da 23 Yıl Hapis Cezalı Dolandırıcı Yakalandı
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İzmir’in Aliağa ilçesinde, hakkında 22 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, hakkında 22 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde, 2 ayrı 'dolandırıcılık' suçundan hakkında toplam 22 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen M.E. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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