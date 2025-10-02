Ali Yerlikaya: Tekirdağ'da 5,0 Büyüklüğünde Deprem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Tekirdağ, Marmaraereğlisi'nde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır." - ANKARA