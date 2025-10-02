Haberler

Ali Yerlikaya: Tekirdağ'da 5,0 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Depremin İstanbul ve çevre illerden hissedildiğini belirten Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Tekirdağ, Marmaraereğlisi'nde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
