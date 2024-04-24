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Ali Osman Ulusoy Şirketler Grup Başkanına silahlı saldırı

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Trabzon'da Ali Osman Ulusoy Şirketler Grup Başkanı Murat Seymen, iş yerine giderken ara sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Ali Osman Ulusoy Şirketler Grup Başkanına silahlı saldırı

TRABZON - Trabzon'da Ali Osman Ulusoy Şirketler Grup Başkanı Murat Seymen, iş yerine giderken ara sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, bugün öğle saatlerinde İskenderpaşa Mahallesi Tiyatro Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Osman Ulusoy Şirketler Grup Başkanı Murat Seymen (46), Atatürk Alanı'ndaki iş yerine doğru yürüdüğü sırada yanına yaklaşan Y.C.K.'nın silahlı saldırısına uğradı. Seymen, dizine isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı. Seymen'in telefonla ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Seymen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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