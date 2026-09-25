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Ali Erkan Aktaşgül, Amasya Emniyet Müdürlüğü görevine devir teslimle başladı

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Ali Erkan Aktaşgül, Amasya Emniyet Müdürlüğü görevine devir teslimle başladı
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Amasya İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen devir teslim töreniyle Ali Erkan Aktaşgül görevi Ayhan Saraç'tan devraldı. Aktaşgül, Amasya'nın huzur şehri olarak bilindiğini ve bunu bir adım ileri götüreceklerini söyledi; Saraç ise bayrağı emin ellere teslim ettiğini belirtti.

Amasya'nın yeni Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül, şehre gelerek görevine başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni gerçekleştirildi. İki yıldır Amasya Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmesi sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınan Ayhan Saraç'tan görevi devralarak hizmetleri için teşekkür eden Ali Erkan Aktaşgül, "Amasya huzur şehri olarak biliniyor. Biz de bunu bir adım ileri götürmeye çalışacağız" dedi.

Aktaşgül'e başarılar dileyen Saraç ise "Biz elimizden gelen gayreti gösterdik. Bayrağı emin ellere teslim ediyorum" diye konuştu.

Polis mangasını selamlayan Emniyet Müdürü Aktaşgül, birim yöneticileriyle de tanıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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