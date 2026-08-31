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Hatay'da Plastik Atölyesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Plastik Atölyesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Hatay’da plastik malzemelerin satıldığı iş yerinden yükselen alevler çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Hatay'da plastik malzemelerin satıldığı iş yerinden yükselen alevler çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın; İskenderun ilçesi Barıştepe Mahallesi'nde bulunan ve plastik malzemelerin satışı yapılan iş yerinde yaşandı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği iş yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle evlere sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması gerçekleştirilirken yangında iş yeri zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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