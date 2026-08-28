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Fethiye'de orman yangınına vatandaşlardan kovalı destek

Fethiye'de orman yangınına vatandaşlardan kovalı destek
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Karagedik Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın nedeniyle bazı evler etkilendi, gece görüşlü helikopter de bölgeye sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ederken, vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yerleşim yerlerine yaklaşan yangın bazı evleri etkilerken, bölgeye gece görüşlü yangın söndürme helikopteri de gönderilerek havadan destek vermeye başladı.

Eline kovaları alan yangına koştu

Bölgedeki vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi aralıksız sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını

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