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Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi: Yüzlerce kilogram soğan zarar gördü

3. Sayfa Haberleri

Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi: Yüzlerce kilogram soğan zarar gördü Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde alevlere teslim olan müstakil bir ev, kullanılamaz hale geldi.

Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi: Yüzlerce kilogram soğan zarar gördü

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde alevlere teslim olan müstakil bir ev, kullanılamaz hale geldi. Yüzlerce kilogram soğan ise çıkan yangında zarar gördü.

Yangın, gece saatlerinde Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Akkaya'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin tamamını sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Müstakil evin yanında bulunan yüzlerce kilogram soğan ise çıkan yangında zarar gördü. Söndürme çalışmalarının ardından Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - 3. Sayfa

Kırıkkale Yahşihan İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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