Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi

HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesi mevkiinde seyir halindeki bir otomobil yandı. Alevlere teslim olan otomobilin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlerle içinde kalan otomobili müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı otomobil kullanılamaz hale geldi.