Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alevlere teslim olan ahır ve samanlık küle döndü

3. Sayfa Haberleri

Alevlere teslim olan ahır ve samanlık küle döndü Sivas'ın Gemerek ilçesinde çıkan yangında ahır, samanlık ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

Alevlere teslim olan ahır ve samanlık küle döndü

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde çıkan yangında ahır, samanlık ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Gemerek ilçesi Burhan köyünde meydana geldi. H.T.'ye ait ahır, samanlık ve odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durum hemen itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Gemerek Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında köylüler büyük korku yaşadı. Ahırda bulunan hayvanların ise köylüler tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Akın Bozduman - 3. Sayfa

Gemerek Sivas 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title