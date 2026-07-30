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Alevlerden kaçtılar, hayvanlarını ve kendi canlarını zor kurtardılar

Alevlerden kaçtılar, hayvanlarını ve kendi canlarını zor kurtardılar
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Aydın’ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını bir anda büyürken, hayvanlarını ve kendi canlarını kurtaran vatandaşlar güvenli bölgelere ulaştı.

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını bir anda büyürken, hayvanlarını ve kendi canlarını kurtaran vatandaşlar güvenli bölgelere ulaştı.

Çine Kavşit Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayıldı. Yangına 4 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 17 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 127 personel ile karadan müdahale ediliyor. Yangın bölgesinde ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürerken, alevlerin Mutaflar Mahallesi'ne ulaştığı öğrenildi.

Hayvanlarını alıp alevlerden kaçtılar

Çine Mutaflar Mahallesi'ndeki evlerini saran alevlerden kaçan Hakan Akbaş ve eşi, bir anda alevlerin ortasında kaldıklarını, evlerinin yandığını, hayvanlarını alıp bölgeden zar zor çıktıklarını ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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