Eskişehir'de Otomobil Alev Aldı: Sürücü Yaralandı

Eskişehir'de çevreyolunda henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi. Araçtan son anda çıkan sürücünün vücudunda yanıklar oluştu. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde çevreyolunun Ankara istikametinde meydana gelen olayda, M.A. idaresindeki 34 TV 8754 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, durumun farkına varan sürücü M.A. kendini dışarı atmayı başardı. Vücudunda yanıklar oluşan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişirken, yangın esnasında araçta zaman zaman şiddetli patlamalar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından vücudunda yanıklar bulunan sürücü M.A., Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen otomobil tamamen küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı